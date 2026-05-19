19 Мая 2026, 19:29
7 939
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Двоих граждан Таджикистана выдворили из Молдовы за незаконное пересечение границы
Сотрудники Генерального инспектората по миграции сопроводили до выезда из страны двух иностранцев.
Сообщается, что с 29 апреля они находились под стражей в Центре временного размещения на основании решения суда Кагула.
ГИМ напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать миграционное законодательство и правила нахождения на территории Республики Молдова.