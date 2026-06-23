Гражданина Молдовы избили и ограбили в итальянской кебабной.

В итальянском городе Априлия двое иностранных граждан напали на гражданина Молдовы, отобрали у него сумку с деньгами и документами, после чего скрылись на велосипедах.

Местная полиция оперативно установила местонахождение подозреваемых и заключила их под стражу, пишет rupor.md

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в заведении общественного питания. Как сообщает пресса со ссылкой на материалы расследования, гражданин Молдовы находился внутри кебабной и только что расплатился за заказ, когда к нему подошли двое мужчин — граждане Туниса и Марокко. Сначала они вели себя дружелюбно, но затем напали на молдаванина, нанесли ему несколько ударов кулаками и отобрали сумку через плечо, в которой находились наличные деньги, личные вещи и документы.

Подозреваемые уехали с места преступления на велосипедах, однако скрываться им удалось недолго. На основе примет, которые подробно описали сам пострадавший гражданин Молдовы и очевидец нападения, полицейские быстро вышли на след грабителей.

Нападавших обнаружили в доме одного из них. Главной уликой против задержанных стало то, что прямо в помещении находились похищенные документы и вещи молдавского гражданина.