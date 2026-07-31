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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 11:30
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Гражданин Молдовы в Италии спас в реке двоих детей, но сам пропал без вести

В Италии ведутся поиски 36-летнего уроженца Молдовы, который проживал в Болонье и пропал в реке после того, как спас двоих детей.

Гражданин Молдовы в Италии спас в реке двоих детей, но сам пропал без вести.
Гражданин Молдовы в Италии спас в реке двоих детей, но сам пропал без вести.

Трагический инцидент произошел на пляже в районе населенного пункта Кальто провинции Ровиго, пишет rupor.md

ЧП произошло днем на речной пойме Кальто, где отдыхали две семьи. Шестилетняя дочь мужчины и ее десятилетняя подруга играли в мяч, который улетел в воду. Младшая девочка зашла в реку, чтобы достать его, но из-за сильного течения не смогла вернуться к берегу. Пытаясь помочь, в воду бросилась и вторая девочка, которая также оказалась в опасной ловушке.

Заметив угрозу, мужчина бросился на помощь. Ему удалось вытолкнуть обеих девочек к берегу и спасти их, однако сам он скрылся под водой и исчез.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарных из подразделений Бондено и Кастельмасса, спасательный вертолет из Болоньи, водолазы из Местре и команды карабинеров. Поисковые операции с привлечением авиации, плавательных средств и водолазов продолжаются.

Источник
rupor.md logorupor
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