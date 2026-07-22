theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
22 Июля 2026, 13:25
18 258
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Задержаны двое молодых людей, причастных к мошенничеству

Преступная деятельность двух молодых людей в возрасте 19 и 21 года была документально зафиксирована правоохранителями. Они подозреваются в причастности как минимум к двум мошенническим схемам.

Задержаны двое молодых людей, причастных к мошенничеству.
Задержаны двое молодых людей, причастных к мошенничеству.

Согласно доказательствам, двое подозреваемых, как предполагается, ввели в заблуждение двух женщин в возрасте 50 и 75 лет под предлогом вымышленных обвинений в их причастности к финансированию преступной деятельности, отмечает noi.md

С помощью инструкций, переданных по телефону, жертв склонили к переводу денег и оформлению кредитов, в результате чего им был нанесён ущерб на общую сумму свыше 200 000 леев. 

В результате проведённых оперативных мероприятий двое подозреваемых были вскоре установлены и задержаны. Им назначен предварительный арест сроком на 30 дней, и, согласно закону, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. 

Расследование продолжается.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте