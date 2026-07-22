Задержаны двое молодых людей, причастных к мошенничеству.

Преступная деятельность двух молодых людей в возрасте 19 и 21 года была документально зафиксирована правоохранителями. Они подозреваются в причастности как минимум к двум мошенническим схемам.

Согласно доказательствам, двое подозреваемых, как предполагается, ввели в заблуждение двух женщин в возрасте 50 и 75 лет под предлогом вымышленных обвинений в их причастности к финансированию преступной деятельности, отмечает noi.md

С помощью инструкций, переданных по телефону, жертв склонили к переводу денег и оформлению кредитов, в результате чего им был нанесён ущерб на общую сумму свыше 200 000 леев.

В результате проведённых оперативных мероприятий двое подозреваемых были вскоре установлены и задержаны. Им назначен предварительный арест сроком на 30 дней, и, согласно закону, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Расследование продолжается.