В Украине задержан организатор выставки, атакованной Россией.

Главному организатору оружейной выставки под Киевом предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей. В результате ракетного удара РФ 24 июля там погибли десять человек, еще 100 получили ранения.

Правоохранительные органы Украины задержали главного организатора оружейной выставки под Киевом, подвергшейся накануне российскому ракетному удару. Ему предъявили подозрения в служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей, сообщил в субботу, 25 июля, генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает dw.com

Генпрокурор уточнил, что подозреваемый получил незначительные повреждения из-за российской атаки и сейчас находится под конвоем в медучреждении. Силовики также провели обыски в офисе ассоциации и по месту жительства тех, кто может быть причастен к организации мероприятия. Кроме того, прокуратура проверяет действия ответственных подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

Кравченко подчеркнул, что ответственность за удар, в результате которого были убиты десять человек, а еще сто получили ранения, несет Россия, однако следствие устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить количество жертв и пострадавших.

Среди приглашенных были представители госорганов, международных партнеров и бизнеса

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников "без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса", указал генпрокурор. Программой была предусмотрена демонстрация средств противовоздушной обороны.

Ближайшее укрытие находилось в 100 метрах

Всего на открытую локацию пригласили более 300 человек. "Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей изначально находились в условиях очевидного риска безопасности", - отметил он.

По словам Кравченко, приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время участникам сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли эти действия способствовать тому, что РФ получила возможность подготовить целенаправленный удар.

Анонсы выставки были доступны в интернете

Ранее украинские СМИ писали, что российский удар был нанесен по выставке Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организатором которой стала "Армада" - Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий.

Мероприятие проходило на частном полигоне в Бучанском районе, заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Олейник на своей странице в Facebook. Отмечается, что информация о мероприятии была доступна в интернете.