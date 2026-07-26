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dw.com logodw
26 Июля 2026, 14:00
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В Украине задержан организатор выставки, атакованной Россией

Главному организатору оружейной выставки под Киевом предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей. В результате ракетного удара РФ 24 июля там погибли десять человек, еще 100 получили ранения.

В Украине задержан организатор выставки, атакованной Россией.
В Украине задержан организатор выставки, атакованной Россией.

Правоохранительные органы Украины задержали главного организатора оружейной выставки под Киевом, подвергшейся накануне российскому ракетному удару. Ему предъявили подозрения в служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей, сообщил в субботу, 25 июля, генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает dw.com

Генпрокурор  уточнил, что подозреваемый получил незначительные повреждения из-за российской атаки и сейчас находится под конвоем в медучреждении. Силовики также провели обыски в офисе ассоциации и по месту жительства тех, кто может быть причастен к организации мероприятия. Кроме того, прокуратура проверяет действия ответственных подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

Кравченко подчеркнул, что ответственность за удар, в результате которого были убиты десять человек, а еще сто получили ранения, несет Россия, однако следствие устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить количество жертв и пострадавших.

Среди приглашенных были представители госорганов, международных партнеров и бизнеса

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников "без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса", указал генпрокурор. Программой была предусмотрена демонстрация средств противовоздушной обороны.

Ближайшее укрытие находилось в 100 метрах

Всего на открытую локацию пригласили более 300 человек. "Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей изначально находились в условиях очевидного риска безопасности", - отметил он.

По словам Кравченко, приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время участникам сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли эти действия способствовать тому, что РФ получила возможность подготовить целенаправленный удар.

Анонсы выставки были доступны в интернете

Ранее украинские СМИ писали, что российский удар был нанесен по выставке Defense Demo Day & Defense Expo "Критично Захищено" ("Критически Защищено"), организатором которой стала "Армада" - Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий.

Мероприятие проходило на частном полигоне в Бучанском районе, заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Олейник на своей странице в Facebook. Отмечается, что информация о мероприятии была доступна в интернете.

Источник
dw.com logodw
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