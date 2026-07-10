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10 Июля 2026, 11:51
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Ликвидирована группировка на юге Молдовы: за сбыт наркотиков задержаны пять человек

Сотрудники управления расследований «Юг» Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Кагульском и Кантемирском районах.

Группировку ликвидировали на юге Молдовы: за сбыт наркотиков задержаны пять человек.
Группировку ликвидировали на юге Молдовы: за сбыт наркотиков задержаны пять человек.

По данным следствия, в состав группировки входили четверо мужчин и одна женщина. Все они были задержаны после документирования фактов приобретения, хранения и продажи наркотических веществ, которыми подозреваемые занимались с февраля 2026 года.

Возраст задержанных — от 24 до 51 года. По версии следствия, 39-летняя женщина являлась лидером преступной группы.

Правоохранители сообщили, что ранее она уже фигурировала в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, самый старший участник группы ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, изнасилование и разбой.

По ходатайству следствия все пятеро подозреваемых арестованы на 30 суток. Расследование продолжается, после его завершения материалы дела будут переданы в суд.

В соответствии с законом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
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