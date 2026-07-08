Гражданин Молдовы пытался вывезти в грузовике с мебелью 10 украинцев.

На КПП «Староказачье» украинские пограничники пресекли попытку незаконной переправки через границу десяти мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский пограничный отряд. Отмечается, что фурой управлял 57-летний гражданин Молдовы, который спрятал пассажиров в грузовом отсеке. В итоге водителя и его сообщницу из Одессы задержали правоохранительные органы Украины, передает rupor.md

Согласно документам, грузовик вез из Украины в Молдову мебельные комплектующие. На самом деле под коробками из-под мебели в закрытом пространстве прятались люди. Мужчины пробрались в грузовой отсек через верхнее тентовое покрытие, чтобы не нарушать целостность таможенных пломб. Из-за сильной жары внутри фуры они взяли с собой в дорогу питьевую воду.

Организатором схемы оказалась 57-летняя жительница Одессы. Она находила клиентов, временно расселяла их в гостиницах и привозила на окраину города. Там их забирал наш соотечественник, который до этого загружался мебелью в Киеве. Стоимость такой услуги для каждого пассажира составляла от 10 до 14 тысяч долларов США.

Пограничники вместе с сотрудниками таможни и Национальной полиции задержали водителя из Молдовы и его пособницу. Силовики изъяли у них мобильные телефоны, грузовой автомобиль, легковой автомобиль женщины и 11 тысяч долларов США наличными.

Организаторам схемы сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. На самих пассажиров составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы.