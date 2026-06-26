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dw.com logodw
26 Июня 2026, 14:18
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ЕК хочет лишить защиты в ЕС украинцев призывного возраста

Европейская комиссия предложила больше не распространять режим временной защиты на вновь прибывающих в ЕС украинских мужчин от 23 до 60 лет. Действие самой директивы планируется продлить еще на один год.

ЕК хочет лишить защиты в ЕС украинцев призывного возраста.
ЕК хочет лишить защиты в ЕС украинцев призывного возраста.

Европейская комиссия предложила исключить украинских мужчин призывного возраста из числа лиц, автоматически получающих временную защиту в странах ЕС. Такая мера необходима для обеспечения обороноспособности Украины, заявило брюссельское ведомство в пятницу, 26 июня, передает dw.com

Из упрощенной процедуры могут исключить мужчин 23-60 лет

В заявлении указывается, что временная защита не должна предоставляться автоматически всем вновь прибывающим из Украины, если они "не получили разрешения от украинских властей" на выезд из страны. Как отмечает dpa, речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет.

В Брюсселе подчеркнули, что таким образом отвечают на просьбу властей Украины, которой по-прежнему необходимо большое число военнослужащих для обороны страны.

Ранее в тот же день министр юстиции Германии Штефани Хубиг (Stefanie Hubig) в ходе визита в Киев поддержала идею не предоставлять защиту мужчинам призывного возраста и заявила о важности для Украины сохранить оборонный потенциал.

Действие режима временной защиты будет продлено

В Украине с начала полномасштабной российской агрессии действует запрет на выезд для мужчин призывного возраста за некоторыми исключениями. Беженцы из Украины получают временную защиту в Европейском Союзе по специальным правилам в рамках Директивы о временной защите (ДВЗ) - их заявления не рассматриваются в индивидуальном порядке.

Действие самого режима временной защиты Еврокомиссия планирует продлить еще на год, до марта 2028 года, но из него будет исключена категория мужчин призывного возраста. Таким образом в будущем им придется подавать ходатайство о предоставление убежища, что значительно снизит их шансы на получение защиты.

Источник
dw.com logodw
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