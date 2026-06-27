В горах Румынии спасли троих украинцев, один из них блуждал 7 дней.

Граждане Украины пересекли границу через горный массив Марамуреш и обратились за помощью.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает Digi24.

По данным Службы горного спасения Марамуреша, одного из них нашли истощённым – он находился в пути семь дней, а двое других застряли в местности с многочисленными обрывами.

Операция по спасению трёх граждан Украины длилась более 14 часов.

Горные спасатели вытащили 31-летнего мужчину, который пробыл в горах семь дней без запасов провизии и был истощен, а также двух других молодых мужчин в возрасте 25 и 32 лет, которые уже не могли двигаться, застряв в местности с обрывами. Эвакуация последних двоих завершилась в субботу утром, около 06:30.

"Горы не прощают ошибок, и за последние 24 часа бригады быстрого реагирования Salvamont Maramureş – профессиональной горной спасательной службы Совета уезда Марамуреш – вместе с пограничной полицией из Валя-Вишеу и Поениле-де-суб-Мунте, подразделениями ITPF Сигету-Мармации, в очередной раз продемонстрировали, что такое преданность делу и профессионализм. После изнурительных операций, которые в общей сложности длились более 14 часов в суровых условиях, им удалось вывести троих граждан Украины в безопасное место", – сообщили в субботу представители Salvamont Maramureş.

Трое граждан Украины вне опасности и переданы соответствующим органам власти.

С начала полномасштабной войны в Украине румынские спасатели помогли сотням украинских граждан, заблудившихся в горах.

В сентябре прошлого года румынские спасатели помогли двум 23-летним украинцам в горах.