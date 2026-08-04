Гражданин Молдовы пытался пересечь границу с Румынией на угнанном в Бельгии авто.

На КПП «Скулены» пограничники обнаружили легковой автомобиль класса «люкс», который числился в международном розыске как угнанный в Бельгии.

Об этом сообщает Пограничная полиция Румынии, уточняя, что за рулем находился 23-летний гражданин Молдовы, передает rupor.md

За рулем автомобиля 2022 года выпуска с румынской регистрацией, прибывшего для прохождения пограничного контроля, находился 23-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки у сотрудников возникли подозрения относительно юридического статуса транспортного средства. Дополнительная проверка показала, что автомобиль числится в базах данных как угнанный с 14 июля 2026 года в Бельгии.

По данному факту проводится расследование по подозрению в укрывательстве преступления. Обнаруженный автомобиль стоимостью 80 000 леев был задержан на территории пункта пропуска до завершения разбирательства.