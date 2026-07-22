Ryanair анонсировала сокращение деятельности в Бельгии из-за "абсурдного" налога.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует сократить деятельность в Бельгии из-за повышения налогов на воздушный транспорт, которое в компании назвали "абсурдным".

22 июля в Ryanair объявили, что сократят деятельность в Бельгии из-за повышения налога на авиаперевозки с января 2027 года, назвав его "абсурдным", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на afp.com

В частности, лоукостер собирается перебазировать 5 своих самолетов из хаба в Шарлеруа (из общего числа около 20) и исключить 2 млн мест из запланированных рейсов из Шарлеруа и Завентема на зимний сезон и следующий летний сезон.

Заявлению компании предшествовали многократные предупреждения об этом намерении. Еще в январе генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири критиковал правительство Бельгии за "глупое" решение взимать федеральный налог в размере 7 евро за каждый вылет авиапассажира с территории страны для рейсов дальностью 500–3500 км. Он вступит в силу с 1 января 2027 года. Изначально обсуждалась сумма даже в 10 евро (вместо действующего сбора в 5 евро), однако впоследствии сошлись на "компромиссных" 7.

"Мы предупреждали премьера де Вевера, что повышение налога на воздушный транспорт в Бельгии приведет к сокращению рейсов, но он не послушал", – заявили в коммюнике компании.