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9 Июля 2026, 23:40
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Бельгийский премьер увез домой подаренный Эрдоганом револьвер, не зная о нем

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер только по возвращении на родину с саммита НАТО узнал, что привез с собой подаренный турецким президентом револьвер, и был очень удивлен.

Бельгийский премьер увез домой подаренный Эрдоганом револьвер, не зная о нем.
Бельгийский премьер увез домой подаренный Эрдоганом револьвер, не зная о нем.

Реджеп Тайип Эрдоган преподнес каждому из лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре дипломатический подарок — револьвер с выгравированным именем получателя на стволе и шестью патронами, передает belganewsagency.eu

Де Вевер, по данным издания, узнал о содержимом презента уже после посадки на военном аэродроме в Мельсбруке. Обнаружив оружие, премьер передал его полиции аэропорта, и револьвер поместили в оружейный сейф.

Британский премьер Кир Стармер оставил подарок в Турции, так как ввоз оружия в Великобританию запрещен, несмотря на прилагавшуюся к подарку записку Эрдогана об освобождении от экспортных ограничений.

Представитель канцлера Германии Мерца сообщил, что револьвер передан посольству для оформления легального ввоза и включения в коллекцию официальных подарков. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен оставил свой экземпляр в посольстве для деактивации и хранения.

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