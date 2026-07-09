Бельгийский премьер увез домой подаренный Эрдоганом револьвер, не зная о нем.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер только по возвращении на родину с саммита НАТО узнал, что привез с собой подаренный турецким президентом револьвер, и был очень удивлен.

Реджеп Тайип Эрдоган преподнес каждому из лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре дипломатический подарок — револьвер с выгравированным именем получателя на стволе и шестью патронами, передает belganewsagency.eu

Де Вевер, по данным издания, узнал о содержимом презента уже после посадки на военном аэродроме в Мельсбруке. Обнаружив оружие, премьер передал его полиции аэропорта, и револьвер поместили в оружейный сейф.

Британский премьер Кир Стармер оставил подарок в Турции, так как ввоз оружия в Великобританию запрещен, несмотря на прилагавшуюся к подарку записку Эрдогана об освобождении от экспортных ограничений.

Представитель канцлера Германии Мерца сообщил, что револьвер передан посольству для оформления легального ввоза и включения в коллекцию официальных подарков. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен оставил свой экземпляр в посольстве для деактивации и хранения.