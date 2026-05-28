Фермеры дали властям неделю на «конкретные решения» после переговоров.

По итогам обсуждений стороны не смогли прийти к согласию по требованиям аграриев. Представители ассоциации «Сила фермеров» заявили, что не получили от властей конкретных ответов, и дали правительству неделю на поиск решений, сообщает Radio Moldova.

«Обстановка была напряженной, некоторые фермеры даже покинули зал, потому что были недовольны ходом обсуждений. Мы не вышли с этой встречи ни с чем конкретным. Дальнейшие действия и форму протеста будем решать демократически в рамках совета», — заявил исполнительный директор ассоциации Александр Слусарь.

Депутат Сергей Иванов также раскритиковал итоги переговоров.

«Нужно прямо говорить: это возможно, а это — нет. Сегодня я не услышал никаких выводов, мне стыдно. Где есть политическая воля — там все меняется», — отметил он.

В свою очередь власти сообщили о ряде мер поддержки аграриев. Среди них — частичная компенсация акцизов на дизельное топливо с бюджетом в 110 млн леев, льготные сельскохозяйственные кредиты до 500 тысяч леев под 5,1% годовых, упрощенный возврат НДС до 200 тысяч леев в месяц, а также 50 млн леев помощи фермерам, пострадавшим от засухи и жары в 2025 году.

Министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга заявила, что понимает сложную ситуацию в отрасли, однако рассчитывает и на поддержку самих фермеров.

Напомним, протестующие требуют введения прямых выплат на гектар для производителей зерновых и масличных культур, полного возврата НДС, а также пересмотра новой системы субсидирования, которая должна заработать в 2026 году.