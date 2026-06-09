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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 09:50
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Фермеры из Фалештского района выведут сельхозтехнику на трассу в знак протеста

В пятницу, 12 июня, молдавские сельхозпроизводители проведут предупредительную акцию протеста.

Фермеры из Фалештского района выведут сельхозтехнику на трассу в знак протеста.
Фермеры из Фалештского района выведут сельхозтехнику на трассу в знак протеста.

Члены ассоциации "Сила фермеров" из Фалештского района выведут спецтехнику на трассу, чтобы привлечь внимание властей к дискриминации малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, сообщает rupor.md

Акция пройдет в интервале с 9:00 до 14:00. Как сообщили организаторы, фермеры намерены разместить тракторы и сельскохозяйственное оборудование на обочине национальной трассы Скуляны — Фалешты. Движение транспорта полностью перекрывать не планируют, однако присутствие техники на обочинах может замедлить трафик.

По словам представителей профильной ассоциации, главная цель манифестации — защита микро-, малых и средних хозяйств от банкротства и неравных условий на рынке.

Аграрии выдвинули властям три ключевых требования: 

- Ввести, начиная с 2027 года, прямые выплаты за каждый гектар, занятый зерновыми и масличными культурами; 

- Не допускать роста налогового бремени из-за планируемого повышения ставки НДС на сельхозпродукцию до 20%;  

- Обеспечить 100-процентный возврат акциза на дизельное топливо, используемое для полевых работ, начиная уже с текущего, 2026 года.

«Ассоциация "Сила фермеров" полностью поддерживает этот протест. Мы окажем аграриям всю необходимую юридическую и организационную помощь и будем находиться на месте событий вместе с ними», — заявили в руководстве организации.

Реакции Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности на анонсированный протест пока нет.

Источник
rupor.md logorupor
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