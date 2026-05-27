Протестующие фермеры освистали Гаврилицэ: Не хочу разговаривать с этим контингентом
Протест фермеров у здания правительства перерос в перепалку и выкрики в адрес министра финансов Андриана Гаврилицэ, который вышел к протестующим вместе с министром сельского хозяйства, чтобы обсудить требования аграриев.
13:00 Чуть позже Андриан Гаврилицэ прокомментировал скандал. Министр заявил, что остается открытым к диалогу с аграриями, однако не намерен терпеть оскорбления.
«Я остаюсь открытым для цивилизованного диалога во благо фермеров, но не приму оскорблений, которые без стеснения звучат на улице», — заявил Андриан Гаврилицэ.
Во время разговора участники акции начали освистывать чиновника и требовать сократить расходы. Один из протестующих крикнул министру: «Сократите расходы и верните акцизы, не морочьте голову!», сообщает unimedia.info
После этого атмосфера резко накалилась. Спустя короткое время Андриан Гаврилицэ покинул место встречи, заявив, что «не хочет разговаривать с этим контингентом».
Вслед ему фермеры начали скандировать «Отставка!», обвиняя власти в игнорировании проблем аграрного сектора.
Фермеры проводят предупредительный проест у здания правительства. Аграрии требуют снижения НДС, компенсации акцизов и введения прямых выплат на гектар.