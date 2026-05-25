В Швеции беспилотный автобус попал в ДТП в первый день эксплуатации.

"Автобус затормозил и был сбит трамваем", – сказал Патрик Чи, представитель компании Vasttrafik, принадлежащей региональному органу по вопросам общественного транспорта, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Столкновение, которое, по словам Чи, не привело к травмам, вызывает вопросы по поводу интеграции автономных транспортных средств в городское движение, именно в то время, когда Гетеборг начал годовые испытания автономного общественного транспорта с использованием автобуса e-ATAK от компании Karsan.

Видео на сайте общественного вещателя SVT показало повреждения автобуса и баннер на его задней части с надписью: "Держите дистанцию! Автобус может резко затормозить".

Чи отметил, что обстоятельства столкновения еще предстоит расследовать, добавив, что "в автобусе находился водитель-дублер, готовый взять управление на себя в случае необходимости".