eurointegration.com.ua
25 Мая 2026, 18:44
7
В Швеции беспилотный автобус попал в ДТП в первый день эксплуатации

Автобус с автопилотом, произведенный турецкой компанией Karsan, был протаранен сзади трамваем в шведском Гетеборге всего через час после того, как он начал перевозить пассажиров.

"Автобус затормозил и был сбит трамваем", – сказал Патрик Чи, представитель компании Vasttrafik, принадлежащей региональному органу по вопросам общественного транспорта, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Столкновение, которое, по словам Чи, не привело к травмам, вызывает вопросы по поводу интеграции автономных транспортных средств в городское движение, именно в то время, когда Гетеборг начал годовые испытания автономного общественного транспорта с использованием автобуса e-ATAK от компании Karsan.

Видео на сайте общественного вещателя SVT показало повреждения автобуса и баннер на его задней части с надписью: "Держите дистанцию! Автобус может резко затормозить".

Чи отметил, что обстоятельства столкновения еще предстоит расследовать, добавив, что "в автобусе находился водитель-дублер, готовый взять управление на себя в случае необходимости".

Источник
eurointegration.com.ua
