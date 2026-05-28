Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь.

Экстренные службы работали в усиленном режиме с 22 по 28 мая в пяти районах страны: Каларашском, Страшенском, Унгенском, Криулянском и Оргеевском. За эту неделю спасатели, полицейские, карабинеры, военные и местные власти провели масштабные работы по укреплению плотин и отводу скопившейся воды, пишет rupor.md

В Каларашском районе на участке Нападены – Хырбовец – Буларда защитные дамбы укрепили с помощью более 750 мешков с песком и расширили сточные каналы. В Страшенском районе возле сел Драгушаны, Радены и Замчожи прокопали более двух километров дополнительных каналов, чтобы увести воду от населенных пунктов, а в районе Микауцы и Ратуш скопившуюся воду откачивали мощными насосными станциями.

В самих Страшенах и возле городка Буковец спасатели защищали русло реки Бык, построив дамбу высотой около трех метров. Кроме того, спецтехника полностью расчистила от завалов русло реки Икель на участке Пашканы – Крикова – Хрушова – Греблешты, чтобы вода уходила беспрепятственно.

В Унгенском районе специалисты контролировали озеро Делия и водоемы у сел Корнова, Вулпешты и Пырлица — там укрепили ненадежные плотины и провели безопасный сброс излишков воды. В Оргеевском районе на отрезке Миток – Бравичены спасатели вели непрерывное наблюдение за естественным стоком в бассейне рек Кула и Реут.

Всего в ликвидации угрозы наводнений задействовали 933 человека и 247 единиц техники различных госведомств и частных компаний. Основной удар на себя приняли сотрудники ГИЧС — ведомство отправило на помощь 664 спасателя и 129 спецмашин. Общую координацию вел Национальный центр управления кризисными ситуациями.