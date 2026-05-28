theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Мая 2026, 14:56
4 941
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь

В Молдове полностью стабилизировалась ситуация в районах, пострадавших от ливней. Уровень воды на большинстве участков пошел на спад, поэтому ГИЧС закрыл свой кризисный штаб, оперативную базу и полевой лагерь.

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь.
Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь.

Экстренные службы работали в усиленном режиме с 22 по 28 мая в пяти районах страны: Каларашском, Страшенском, Унгенском, Криулянском и Оргеевском. За эту неделю спасатели, полицейские, карабинеры, военные и местные власти провели масштабные работы по укреплению плотин и отводу скопившейся воды, пишет rupor.md

В Каларашском районе на участке Нападены – Хырбовец – Буларда защитные дамбы укрепили с помощью более 750 мешков с песком и расширили сточные каналы. В Страшенском районе возле сел Драгушаны, Радены и Замчожи прокопали более двух километров дополнительных каналов, чтобы увести воду от населенных пунктов, а в районе Микауцы и Ратуш скопившуюся воду откачивали мощными насосными станциями.

В самих Страшенах и возле городка Буковец спасатели защищали русло реки Бык, построив дамбу высотой около трех метров. Кроме того, спецтехника полностью расчистила от завалов русло реки Икель на участке Пашканы – Крикова – Хрушова – Греблешты, чтобы вода уходила беспрепятственно.

В Унгенском районе специалисты контролировали озеро Делия и водоемы у сел Корнова, Вулпешты и Пырлица — там укрепили ненадежные плотины и провели безопасный сброс излишков воды. В Оргеевском районе на отрезке Миток – Бравичены спасатели вели непрерывное наблюдение за естественным стоком в бассейне рек Кула и Реут.

Всего в ликвидации угрозы наводнений задействовали 933 человека и 247 единиц техники различных госведомств и частных компаний. Основной удар на себя приняли сотрудники ГИЧС — ведомство отправило на помощь 664 спасателя и 129 спецмашин. Общую координацию вел Национальный центр управления кризисными ситуациями.

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь

Угроза наводнений в Молдове миновала: спасатели свернули полевой лагерь

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте