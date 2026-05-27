В Страшенах мост остается закрытым, ГИЧС ведет мониторинг русла реки Бык.

В течение вторника усилия были направлены на мониторинг ситуации, масштабную откачку воды и укрепление защитных сооружений для предотвращения дальнейших подтоплений, сообщает ГИЧС, передает rupor.md

В селе Микэуцы Страшенского района работы по откачке продолжаются. В селах Рэдены и Дрэгэнешть задействовано 12 мотопомп, с помощью которых воду перекачивают из русла реки Ичель в близлежащий водоем, который ранее пересох.

В районе села Пашканы были проведены экскаваторные работы, укрепление дамбы и расчистка русла реки по направлению к городу Крикова. По данным ГИЧС, во многих населенных пунктах уровень воды уже начал снижаться.

Участок Нападены — Хырбовэц: продолжились работы по укреплению защитных насыпей и контролируемому сбросу воды. В селе Буларда Каларашского района было уложено более 750 мешков с песком; работы по укреплению дамбы завершены, также прорыт новый водосбросный канал. Уровень воды в двух водоемах в районе села Хырбовэц снизился, на данный момент угроза затопления там отсутствует.

Унгенский район: в Унгенах и вблизи села Мэнойлешты (Вулпешты) спасатели и специализированные бригады укрепили защитные сооружения и обеспечили контролируемый отвод воды. Кроме того, в городе Унгены планируется начать контролируемый сброс воды из озера в селе Пырлица.

Район реки Реут (Оргеев): выявлен и взят под контроль уязвимый участок защитной дамбы недалеко от муниципия Оргеев. Ухудшения ситуации на данном отрезке не зафиксировано.

Участок русла реки Бык (Буковэц — Страшены): Ситуация стабильная, зафиксировано лишь незначительное повышение уровня воды. Мост в городе Страшены по-прежнему закрыт для движения транспорта в целях безопасности. В селе Мэртинешты вода отступила от 10 ранее подтопленных хозяйств и сейчас остается лишь в некоторых дворах и подвалах.

ГИЧС сообщает, что для ликвидации последствий гидрологических явлений и координации действий на местах задействовано 175 сотрудников ГИЧС, 48 единиц спецтехники, 3 специализированных прицепа.

Для координации действий в Каларашском районе (вблизи населенных пунктов Буларда и Хырбовэц) развернут полевой лагерь. В ГИЧС продолжает работу кризисный центр.