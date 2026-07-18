Родителей двух подростков оштрафовали на 300 леев после погони на квадроцикле в Сороках

Родители были оштрафованы на 300 леев каждый после того, как их несовершеннолетние дети выехали на квадроцикле на дорогу общего пользования и попытались скрыться от полиции.

Инцидент произошел 15 июня 2026 года около 16:15 на улице Каля Бэлцилор. Как сообщает Observatorul.md, подростки управляли квадроциклом, не имея законного права использовать такое транспортное средство на дорогах общего пользования, передает realitatea.md

На опубликованных видеокадрах видно, как квадроцикл стоит у обочины, после чего к нему подъезжает патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. В момент, когда полицейские открыли дверь служебной машины, чтобы выйти, подростки резко ускорились и скрылись, продолжив движение по улице Мирона Костина.

Согласно материалам дела, один из родителей узнал о случившемся только после звонка полиции. Другой заявил в суде, что разрешил ребенку покататься на квадроцикле лишь рядом с домом и не знал, что тот отправится на дорогу общего пользования и возьмет с собой второго несовершеннолетнего.

Административные протоколы были составлены 19 и 23 июня, а 29 июня дело передали в суд.

Решением Сорокского суда от 15 июля 2026 года установлено, что оба родителя ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию и надзору за детьми. Каждому назначен штраф в размере шести условных единиц, что составляет 300 леев.

Согласно законодательству, нарушители могут оплатить половину суммы штрафа, если сделают это в течение трех рабочих дней после получения решения суда. Постановление может быть обжаловано в Северной апелляционной палате в течение 15 дней.