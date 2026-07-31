Двое жителей Страшенского района подозреваются в незаконной охоте.

Полицейские расследуют случай браконьерства после того, как лесничий из Кондрицы сообщил о незаконной охоте.

На месте происшествия правоохранители установили двух мужчин в возрасте 27 и 51 года, которые с помощью установленных в лесу ловушек поймали, а затем убили дикого кабана. Такой способ охоты запрещен законом.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в их автомобиле полицейские изъяли четыре охотничьих ружья, две видеокамеры для наблюдения за дичью, два охотничьих ножа, пилу, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Изъятое оружие направлено на проведение специальных экспертиз.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. За это преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что охота разрешена только в случаях, предусмотренных законом, в установленные сроки и в специально отведенных местах, при строгом соблюдении всех требований законодательства.