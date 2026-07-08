НОН не будет проверять имущество уволенного после стрельбы в участке полицейского.

Бывший заместитель начальника Инспектората полиции сектора Центр Сергей Муруз, уволенный после скандала со стрельбой в здании инспектората, вернулся на службу в полицию.

Одновременно Национальный орган по неподкупности (НОН) отказался начинать проверку его имущества и личных интересов.

Такое решение НОН принял после рассмотрения запроса о проверке по факту возможного существенного несоответствия между задекларированным имуществом Сергея Муруза и доходами, полученными им и членами его семьи, сообщает tvrmoldova.md

Инспектор по неподкупности изучил сведения из деклараций об имуществе и личных интересах, поданных за период 2020–2026 годов, данные из информационных систем, а также документы, представленные Мурузом. По итогам предварительной проверки НОН пришел к выводу, что отсутствуют разумные основания полагать, что существует необоснованная разница между его имуществом и доходами.

11 мая 2026 года Сергей Муруз был назначен на должность старшего участкового офицера в Инспекторате полиции Унген, в полицейском участке Валя-Маре.

Ранее Сергей Муруз был уволен с должности заместителя начальника Инспектората полиции сектора Центр после инцидента, произошедшего в здании инспектората. По данным прокуроров, в ночь на 19 декабря 2025 года один из полицейских, находившийся вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, произвел семь выстрелов из принадлежащего ему на законных основаниях пистолета.

В результате инцидента были повреждены несколько окон и стены здания, а работа учреждения была нарушена. Бывший полицейский был предан суду, однако вину не признает и утверждает, что выстрелы были случайными и непроизвольными.

После происшествия Генеральный инспекторат полиции сообщил об увольнении начальника Инспектората полиции сектора Центр Лилиана Луки и его заместителя Сергея Муруза.

Согласно декларации об имуществе, поданной при новом назначении, Сергей Муруз задекларировал заработную плату в размере более 352 тыс. леев, жилой дом, квартиру, автомобиль Volvo XC60, финансовые активы на сумму свыше 400 тыс. леев и долги примерно на 890 тыс. леев.