theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
11 Июля 2026, 16:15
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молодые жители Молдовы часто откладывают рождение детей до финансовой стабильности

Каждый второй молодой житель Молдовы планирует завести ребенка в ближайшие три года, однако принимает такое решение только при наличии финансовой стабильности, собственного жилья и надежного партнера.

Молодые жители Молдовы часто откладывают рождение детей до финансовой стабильности.
Молодые жители Молдовы часто откладывают рождение детей до финансовой стабильности.

Об этом говорится в исследовании Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), представленном ко Всемирному дню народонаселения, который отмечается 11 июля, сообщает ipn.md

Молдова вошла в число 73 стран, участвовавших в глобальном исследовании демографического будущего. В опросе приняли участие более 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, из них 867 — из Республики Молдова.

Результаты исследования показывают, что молодежь не отказывается от идеи создать семью и завести детей, но откладывает этот шаг до достижения экономической стабильности. Среди главных условий для рождения ребенка респонденты называют постоянную работу, собственное жилье и финансовую уверенность.

К аналогичным выводам пришли и участники дискуссии, организованной UNFPA в Кишиневе. По их словам, решение о создании семьи напрямую зависит от экономической ситуации.

На региональном уровне 79% молодых людей заявили, что хотят вступить в брак, а 87% отметили, что главным мотивом стать родителями являются радость и чувство полноты жизни, которые дает семья. Большинство опрошенных хотели бы иметь двоих или более детей, однако в реальности заводят меньше.

Согласно исследованию, молодежь Восточной Европы и Центральной Азии придерживается схожей модели: сначала стремится получить стабильную работу, затем обзавестись собственным жильем и создать семью, и только после этого планирует рождение детей. Отсутствие хотя бы одного из этих условий приводит к тому, что планы по созданию семьи откладываются.

Глобальное исследование демографического будущего было проведено в 2025 году в 73 странах, включая 11 государств и территорий Восточной Европы и Центральной Азии.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте