Молодые жители Молдовы часто откладывают рождение детей до финансовой стабильности.

Каждый второй молодой житель Молдовы планирует завести ребенка в ближайшие три года, однако принимает такое решение только при наличии финансовой стабильности, собственного жилья и надежного партнера.

Об этом говорится в исследовании Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), представленном ко Всемирному дню народонаселения, который отмечается 11 июля, сообщает ipn.md

Молдова вошла в число 73 стран, участвовавших в глобальном исследовании демографического будущего. В опросе приняли участие более 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, из них 867 — из Республики Молдова.

Результаты исследования показывают, что молодежь не отказывается от идеи создать семью и завести детей, но откладывает этот шаг до достижения экономической стабильности. Среди главных условий для рождения ребенка респонденты называют постоянную работу, собственное жилье и финансовую уверенность.

К аналогичным выводам пришли и участники дискуссии, организованной UNFPA в Кишиневе. По их словам, решение о создании семьи напрямую зависит от экономической ситуации.

На региональном уровне 79% молодых людей заявили, что хотят вступить в брак, а 87% отметили, что главным мотивом стать родителями являются радость и чувство полноты жизни, которые дает семья. Большинство опрошенных хотели бы иметь двоих или более детей, однако в реальности заводят меньше.

Согласно исследованию, молодежь Восточной Европы и Центральной Азии придерживается схожей модели: сначала стремится получить стабильную работу, затем обзавестись собственным жильем и создать семью, и только после этого планирует рождение детей. Отсутствие хотя бы одного из этих условий приводит к тому, что планы по созданию семьи откладываются.

Глобальное исследование демографического будущего было проведено в 2025 году в 73 странах, включая 11 государств и территорий Восточной Европы и Центральной Азии.