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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 12:52
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Два брата из Харькова пытались уплыть в Молдову на акваскутерах

На границе с Молдовой задержали двоих мужчин, пытавшихся переплыть Днестр на акваскутерах и незаконно попасть в республику. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Двое братьев из Харькова пытались уплыть в Молдову на акваскутерах.
Двое братьев из Харькова пытались уплыть в Молдову на акваскутерах.

Нарушителями оказались родные братья из Харькова, 32 и 34 лет. По информации ведомства, чтобы добраться до границы Моллдовы незамеченными, они ехали в обход блокпостов. Для пересечения водной преграды харьковчане привезли с собой акваскутеры, и заранее упаковали свои вещи в герметичные мешки, пишет rupor.md

Как отметили пограничники, заплыв происходил ночью, в Могилев-Подольском районе. Быстрое течение Днестра, как уточнили в ведомстве, создавало реальную угрозу для жизни мужчин. Беглецов перехватили на воде и не дали им приблизиться к молдавскому берегу.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчин привлекли к административной ответственности.

Источник
rupor.md logorupor
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