За неделю в Молдове зарегистрировали 16 тысяч вызовов скорой помощи.

По данным IMSP CNAMUP, Единая диспетчерская служба зарегистрировала 16 013 обращений, из которых 1 923 касались детей, передает ziuadeazi.md

Из общего числа поступивших вызовов 527 были признаны необоснованными и не соответствовали критериям неотложной медико-хирургической помощи.

После оказания экстренной догоспитальной медицинской помощи 6 786 пациентов, включая 1 229 детей, были доставлены в медицинские учреждения для обследования и специализированного лечения.

Наибольшее количество вызовов скорой помощи было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 4 470 случаев, из которых 56 были связаны с острым коронарным синдромом. Также медики выезжали на 2 098 неврологических неотложных случаев, включая 263 инсульта.

Кроме того, медицинские бригады оказали помощь при 1 606 случаях респираторных заболеваний и 1 490 травматологических неотложных ситуациях.

В течение недели Служба скорой медицинской помощи также была вызвана к 87 пострадавшим от физических, химических или экологических факторов, среди которых 21 человек получил ожоги.

За тот же период было зарегистрировано 57 токсических неотложных случаев, в том числе:

25 отравлений медикаментами;

11 алкогольных отравлений;

4 отравления грибами;

3 отравления наркотическими веществами;

2 отравления угарным газом.

Также скорая помощь выезжала на 71 дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в различных населённых пунктах страны. В результате аварий 81 человек нуждался в медицинской помощи, а 71 пациент, среди которых 25 детей, были госпитализированы.

Представители CNAMUP подчеркнули, что каждая интервенция требует ответственности и самоотдачи со стороны медицинского персонала.

«За каждым выездом стоят мужество, самоотверженность и человечность», — отметили представители учреждения.