Оана Цою о возможности вступления Молдовы в ЕС к 2028: Это амбициозная цель.

Министр иностранных дел Румынии, находящаяся в настоящее время в статусе исполняющей обязанности, Оана Цою заявляет, что поддержка Бухареста является «огромной» и включает как экспертную помощь, так и политическую поддержку на европейском уровне, сообщает tvrmoldova.md

«Румыния очень сильно помогает Кишинёву, и не потому, что мы делаем больше, чем сам Кишинёв. Молдова прошла через ряд очень важных реформ, и помимо самих реформ важно и то, как граждане сумели защитить свой европейский путь на каждых выборах, перед лицом российского вмешательства, включая покупку голосов с помощью пакетов денег», — заявила Оана Цою в интервью RFI.

«Со своей стороны мы каждый раз доносим эту позицию и на заседаниях Совета Европы. Сейчас должны быть открыты все кластеры, все переговорные главы, потому что технически достигнут соответствующий момент. Это очень важная цель для Румынии. Все страны Европейского союза это знают, и многие страны поддерживают Молдову на этом пути. Сейчас все обсуждают и с Венгрией, и я тоже вела разговор с Анитой Орбан, министром иностранных дел Венгрии, относительно позиции Венгрии по открытию переговоров о вступлении как для Молдовы, так и для Украины», — добавила она.

Отвечая на вопрос о том, насколько реалистична цель молдавских властей подписать договор о вступлении к 2028 году и завершить переговоры с Брюсселем к началу того же года, и является ли этот срок разумным, глава румынской дипломатии заявила, что это амбициозный срок.

«Молдова всегда ставила перед собой амбициозные цели. Они выполнили значительную часть технической работы. Румыния помогала и продолжает помогать, в том числе через передачу экспертизы со стороны гражданского общества. Многие неправительственные организации даже за собственные ресурсы смогли поддержать этот процесс на институциональном уровне. У нас есть и экспертные команды, которые поддерживают Молдову в этом процессе. Конечно, помогает и то, что у нас общий язык, и при рассмотрении законодательства нам гораздо проще оказывать помощь. Но это также касается и Европейского союза, а не только Молдовы. Способность Союза держать своё слово имеет ключевое значение не только для отношений с Молдовой, но и для Западных Балкан и в целом для его общей доверительности», — подчеркнула Оана Цою.

В конце 17-го заседания в мае 2026 года депутаты Европарламента приняли декларацию, в которой призвали официально открыть политические переговоры по как минимум первому кластеру — «Фундаментальные ценности» — до окончания кипрского председательства в Совете ЕС, а остальные пять — до конца 2026 года.

На техническом уровне Европейская комиссия заявляет, что Молдова готова к следующему этапу переговоров, но предупреждает, что темпы реформ должны сохраняться, особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз в марте 2022 года и получила статус страны-кандидата в июне того же года. Официальные переговоры о вступлении были открыты в июне 2024 года.