18 Мая 2026, 19:52
8 259
В Молдове пациенты с лихорадкой Ку идут на поправку

В Молдове состояние восьми пациентов с подтверждённой лихорадкой Ку оценивается как удовлетворительное.

Часть заболевших уже готовится к выписке, сообщила специалист Национального агентства общественного здоровья Людмила Лунгу, передает realitatea.md

По её словам, заболевание хорошо поддаётся лечению антибиотиками, а пациенты положительно реагируют на терапию.

Случаи заражения были зарегистрированы в период с 16 апреля по 13 мая 2026 года. Шесть пациентов выявлены в Кишинёве, ещё по одному — в Кагульском и Кантемирском районах. Среди заболевших — ребёнок в возрасте 10 лет.

Специалисты подчёркивают, что лихорадка Ку не передаётся от человека к человеку. Инфицирование происходит через контакт с заражёнными животными, вдыхание загрязнённой пыли, а также при употреблении сырого молока и непастеризованных молочных продуктов.

В Национальном агентстве общественного здоровья напомнили, что последние случаи этого заболевания в Молдове фиксировались ещё в 2017 году, хотя ранее болезнь регистрировалась ежегодно.

Источник
