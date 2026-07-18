ДТП в Халкидики: посольство Молдовы отвергло обвинения и рассказало о своих действиях.

Посольство Республики Молдова в Греции заявило, что оказало консульскую поддержку семье погибших в результате трагического ДТП в Греции с первых часов после аварии, а также помогло снизить стоимость похоронных услуг.

При этом дипломатическое учреждение отвергло обвинения в том, что оно участвовало в установлении тарифов, передает rupor.md

Согласно заявлению посольства, его представители постоянно поддерживали связь с греческими властями, родственниками семьи и операторами, задействованными в процедурах репатриации, оказывая помощь на всех этапах урегулирования ситуации.

По просьбе близких погибших посольство предоставило контакты греческой похоронной компании, которая уже занималась перевозкой тел и могла оперативно начать необходимые процедуры. В учреждении подчеркнули, что его роль ограничивалась содействием в установлении контакта и получении разрешений, предусмотренных греческим законодательством, без вмешательства в определение стоимости услуг или договорные отношения между семьёй и компанией.

Позже, после того как семья сочла предложенную стоимость слишком высокой и решила обратиться к молдавской похоронной фирме, посольство помогло организовать передачу процедур. Кроме того, по просьбе семьи и при поддержке депутата парламента Греции были проведены переговоры с греческим оператором, в результате которых стоимость уже оказанных услуг была снижена примерно с 1200 до 800 евро.

Молдавские дипломаты заявили, что на каждом этапе уважали решения семьи и помогли завершить сотрудничество с греческой компанией после выбора похоронного оператора из Республики Молдова.

Посольство также выразило сожаление, что трагедия используется в политических целях, и призвало граждан получать информацию только из проверенных источников.

Напомним, семья граждан Республики Молдова попала в тяжёлое ДТП в среду вечером в регионе Халкидики в Греции. В результате столкновения автомобиля с цистерной погибли мать, отец и их шестимесячный ребёнок. Их семилетняя дочь получила тяжёлые травмы.