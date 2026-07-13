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deschide.md logodeschide
13 Июля 2026, 11:58
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Посла Германии заметили у посольства Румынии после скандальных заявлений о Молдове

Посла Германии Хуберта Книрша заметили у посольства Румынии после скандальных заявлений о Молдове. Накануне дипломат усомнился в утверждениях о том, что Республика Молдова и Румыния имеют один язык и одну религию.

Посла Германии заметили у посольства Румынии после скандальных заявлений о Молдове.
Посла Германии заметили у посольства Румынии после скандальных заявлений о Молдове.

Посол Германии в Кишиневе Хуберт Книрш сегодня утром посетил посольство Румынии в Республике Молдова. Автомобиль посольства с флагом Германии, установленным на капоте (что свидетельствует о том, что немецкий посол находился внутри машины), был замечен при въезде во двор посольства Румынии около 10:00, пишет deschide.md

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.

Источник
deschide.md logodeschide
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