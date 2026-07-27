Девочку из Молдовы удочерили и заставляли попрошайничать в других странах.

Приемных родителей обвиняют в том, что они заставляли 14-летнюю девочку просить милостыню в странах СНГ и Евросоюза, хотя она могла самостоятельно ходить.

Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, ребенка предположительно незаконно удочерили в Ниспоренах в 2012 году, передает rupor.md

По версии прокуроров, девочку сажали в инвалидную коляску и вывозили за границу для попрошайничества. Вместо посещения школы она была вынуждена собирать деньги.

При поддержке спецподразделения Fulger правоохранители провели обыски у приемных родителей. Они изъяли инвалидную коляску и другие материалы, которые могут подтвердить эксплуатацию ребенка.

Обвинения предъявили обоим приемным родителям, а также врачу, предположительно участвовавшей в незаконном удочерении девочки в 2012 году.

Ребенка передали в центр временного размещения в Молдове, где ей оказывают необходимую помощь. Уголовное дело расследуют с января совместно с правоохранителями из Тимишоары и при поддержке европейского центра SELEC.

Обвиняемые считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.