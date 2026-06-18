Девочка в Бендерах сорвалась с третьего этажа во время развешивания белья.

В Бендерах 8-летняя девочка сорвалась из окна квартиры на третьем этаже жилого дома во время развешивания белья.

Инцидент произошёл 18 июня около 17:00. По данным спасателей, ребёнок потерял равновесие и упал вниз, однако не достиг земли — девочка застряла между бельевыми верёвками этажом ниже, что позволило избежать серьёзных последствий, передает realitatea.md

На место происшествия прибыли спасатели, которые аккуратно сняли ребёнка и спустили её на землю. Девочка находилась в сознании и была осмотрена бригадой скорой помощи. Госпитализация не потребовалась.

Сообщается, что в момент инцидента взрослых дома не было. Правоохранительные органы планируют провести беседу с родителями, чтобы напомнить о необходимости контроля за детьми.