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moldova1.md logomoldova1
8 Июня 2026, 22:59
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Более ста представителей Молдовы посетили Румынию для обмена опытом по работе с фондами ЕС

Укрепление энергетической безопасности, оснащение больниц, выполнение социальных реформ. На помощь в таких проектах могут рассчитывать страны-кандидаты на вступление в Евросоюз.

Более ста представителей Молдовы посетили Румынию для обмена опытом по работе с фондами ЕС.
Более ста представителей Молдовы посетили Румынию для обмена опытом по работе с фондами ЕС.

На это выделяют предвступительные фонды. Как их привлекать и эффективно использовать - этому Молдова учится у Румынии, передает moldova1.md

Более ста примаров, врачей, педагогов и предпринимателей из Молдовы посетили румынский город Роман, чтобы перенять опыт по привлечению и эффективному использованию европейских фондов.

"Это очень полезный опыт для нас. Надеемся, что и наша небольшая страна вступит в Европейский союз и сможет воспользоваться предвступительными фондами. Мы хотим перенять опыт Румынии, понять, с какими трудностями она столкнулась на этом пути, чтобы избежать подобных проблем у себя", - сказал примар села Кырнэцень Каушанского района Олег Савка.

"Мы увидели, как развивается город Роман. По сути, мы здесь как дома. Мы перенимаем лучшие практики и учимся привлекать европейские фонды, поскольку сейчас Молдова проходит очень важный и перспективный этап подготовки к вступлению в Европейский союз", - отметил примар Сынджерей Аркадие Ковалев.

Город стал первым в Румынии, где построили микроГЭС и получили право самостоятельно производить электроэнергию. Проект стоимостью 4,5 млн евро профинансировал Евросоюз.

"Процесс был непростым, трудности возникали. От появления идеи до завершения проекта может пройти от пяти до семи лет", - отметил примар муниципия Роман, Румыния, Лауренциу Леоряну.

В местной больнице скорой помощи открылся Центр медицинской визуализации. На его создание было направлено почти 2,4 млн евро.

"Мы привлекли европейское финансирование для развития больницы и повышения качества медицинской помощи. Так мы оснастили больницу оборудованием последнего поколения", - сказала директор больницы скорой помощи города Роман Мария Андрич.

Мероприятие, прошедшее уже в 17-й раз, организовал Институт развития и экспертизы проектов Республики Молдова.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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