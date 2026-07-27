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moldpres.md logomoldpres
27 Июля 2026, 23:32
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Более 100 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала года

В результате этих аварий три человека погибли и 100 получили травмы. Данные были представлены Национальной инспекцией общественной безопасности.

Более 100 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала года.
Более 100 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала года.

Пресс-секретарь инспекции Ана Киселица подчеркнула, что количество ДТП с участием велосипедистов немного увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает moldpres.md

«В период с января по июнь 2025 года было зарегистрировано 97 аварий, в результате которых пять человек погибли и 88 получили травмы. Данные свидетельствуют о росте количества ДТП, а также числа пострадавших. Вместе с тем фиксируется снижение количества смертельных случаев», – отметила Ана Киселица.

В этом контексте правоохранительные органы призывают велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения и дорожные знаки, чтобы предотвратить трагические случаи.

«Важно передвигаться по велодорожкам, а при их отсутствии – по правой стороне проезжей части, как можно ближе к краю. Избегайте поездок в ночное время без светоотражающих элементов или соответствующего освещения. Носите защитный шлем и хорошо заметную экипировку, чтобы вас видели другие участники дорожного движения. 

Не ездите под воздействием алкоголя или других запрещённых веществ. Перед изменением направления движения убедитесь в безопасности манёвра и заранее подавайте сигналы о своих намерениях. Уважайте пешеходов и предоставляйте им преимущество там, где это предусмотрено законом», – подчеркнула Ана Киселица.

В тёплый сезон количество велосипедистов на дорогах значительно увеличивается. В этом контексте полицейские вновь напоминают, что соблюдение правил дорожного движения и осторожное поведение на дороге являются ключевыми факторами для предотвращения аварий и снижения числа жертв.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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