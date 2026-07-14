Скорая помощь Молдовы за неделю обслужила почти 15 тысяч вызовов.

Служба скорой неотложной медицинской помощи была вызвана для 14 649 человек в период с 6 по 12 июля 2026 года, среди них — 1 778 детей.

После оказания первой помощи 6 290 пациентов, включая 1 087 детей, были доставлены в больницы для получения специализированного лечения, передает rupor.md

По данным Службы скорой помощи, чаще всего медицинские бригады выезжали к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 3 393 случая. Среди них у 38 человек был диагностирован острый коронарный синдром. Также врачи оказали помощь 2 029 пациентам с неврологическими экстренными состояниями, включая 211 случаев инсульта.

Другими распространенными причинами вызова скорой стали травмы — 1 549 случаев, и заболевания дыхательной системы — 1 298 случаев.

За этот же период медицинские бригады оказали помощь 121 человеку, пострадавшему от физических, химических и природных факторов. Среди них — 85 случаев укусов животных и насекомых, а также 33 случая ожогов.

Кроме того, скорая помощь выезжала на место 93 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 113 человек. После оказания медицинской помощи 86 пациентов, включая 19 детей, были госпитализированы.

За неделю также зарегистрировано 53 случая токсикологических чрезвычайных ситуаций: 27 отравлений лекарствами, 17 — алкоголем, три — грибами и один случай отравления наркотическими веществами.