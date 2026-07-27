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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 10:18
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ДТП в Бельцах: автомобиль сбил женщину и ребенка на тротуаре

Женщина и 5-летний ребенок пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Штефана чел Маре в Бельцах.

Коллаж: rupor.md
Коллаж: rupor.md

Авария произошла в воскресенье, 26 июля 2026 года, около 22:30 в районе городского автовокзала, когда автомобиль наехал на пешеходов, двигавшихся по тротуару. На место происшествия оперативно прибыли экипаж полиции и бригада скорой помощи, пишет rupor.md

По информации портала NordNews, в результате наезда оба пешехода получили травмы и нуждались в медицинской помощи. На данный момент точные обстоятельства и причины происшествия, а также актуальное состояние пострадавших женщины и ребенка остаются неизвестными.

Правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося.

Источник
rupor.md logorupor
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