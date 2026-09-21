Автомобиль Нацармии попал в ДТП в Атаках во время поисков дрона: водитель был пьян.

Служебный автомобиль Министерства обороны попал в ДТП в городе Атаки после того, как военнослужащий, находившийся за рулём, не справился с управлением. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

Авария произошла в ночь на 21 сентября, около 03:50, на улице Либертэций, 116. В ДТП попал Ford Ranger, состоящий на вооружении 1-й отдельной мотопехотной бригады «Молдова» Министерства обороны.

По данным источников pulsmedia.md, автомобилем управлял 24-летний сержант. Он якобы не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в столб. Автомобиль получил повреждения, однако оба военнослужащиe, находившиеся в салоне, не пострадали.

По их словам, они находились на задании и искали беспилотник, который ночью пересёк воздушное пространство Молдовы в северной части страны.

В то же время источники утверждают, что оба военнослужащих находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водителя проверили на алкотестере Drager. Прибор показал 0,99 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Правоохранители начали расследование. При этом военнослужащего не задерживали на 72 часа.

Полиция, а также Министерство обороны подтвердили инцидент с участием автомобиля, находящегося в ведении Национальной армии.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Окницы сообщила, что, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Ford потерял контроль над машиной и врезался в телекоммуникационный столб, расположенный за пределами проезжей части.

«В результате столкновения никто не пострадал. Водитель прошёл алкогольное освидетельствование, которое показало 0,99 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — уточнила Светлана Талпэ.

Напомним, что ранее Министерство обороны сообщило, что неустановленный воздушный объект в ночь на 21 сентября пересёк воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила Служба воздушных операций.

По данным ведомства, в 00:17 системы наблюдения зафиксировали несанкционированное пересечение национального воздушного пространства.

Летательный аппарат двигался со стороны села Трибусивка Винницкой области Украины в направлении села Хрустовая, приднестровского региона, после чего взял курс на север, в сторону Ямполь в приграничной зоне. Затем объект продолжил движение в направлении Дондюшан. В 00:38 его обнаружили движущимся в сторону Бричанского района, а в 00:44 он исчез в районе села Табаны. В целях безопасности воздушное пространство в северной части страны было ограничено на 24 минуты.