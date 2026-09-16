В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся

Утром 16 сентября в Гидигиче муниципия Кишинев произошло ДТП с участием трех автомобилей. BMW врезался в два припаркованных автомобиля, один из которых от удара перевернулся.

В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся.