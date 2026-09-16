theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
16 Сентября 2026, 14:36
6 029
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся

Утром 16 сентября в Гидигиче муниципия Кишинев произошло ДТП с участием трех автомобилей. BMW врезался в два припаркованных автомобиля, один из которых от удара перевернулся.

В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся.
В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся.

По словам пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинев Кристины Талпэ, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 07:28, передает stiri.md

По предварительным данным, 39-летний водитель BMW при обстоятельствах, которые предстоит установить, столкнулся с припаркованными автомобилями GAZ и Suzuki.

От удара Suzuki перевернулся. Пострадавших в результате аварии нет.

Полиция документирует обстоятельства происшествия и устанавливает причины ДТП.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте