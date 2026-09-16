16 Сентября 2026, 14:36
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В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся.
В Гидигиче BMW врезался в два припаркованных автомобиля: один перевернулся
Утром 16 сентября в Гидигиче муниципия Кишинев произошло ДТП с участием трех автомобилей. BMW врезался в два припаркованных автомобиля, один из которых от удара перевернулся.
По словам пресс-секретаря Управления полиции муниципия Кишинев Кристины Талпэ, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 07:28, передает stiri.md
По предварительным данным, 39-летний водитель BMW при обстоятельствах, которые предстоит установить, столкнулся с припаркованными автомобилями GAZ и Suzuki.
От удара Suzuki перевернулся. Пострадавших в результате аварии нет.
Полиция документирует обстоятельства происшествия и устанавливает причины ДТП.