Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице

30-летний мужчина попал в больницу после столкновения Honda, которой он управлял, с прицепом трактора недалеко от села Кожушна Страшенского района.

Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице.