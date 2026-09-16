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unimedia.info logounimedia
16 Сентября 2026, 19:56
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Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице

30-летний мужчина попал в больницу после столкновения Honda, которой он управлял, с прицепом трактора недалеко от села Кожушна Страшенского района.

Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице.
Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице.

Водителя автомобиля доставили в Институт скорой медицинской помощи, передает unimedia.info

«Полиция Страшен устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 16:00 недалеко от села Кожушна.

По предварительной информации, автомобиль Honda под управлением 30-летнего мужчины столкнулся с прицепом трактора, которым управлял 57-летний мужчина.

В результате столкновения 30-летнего мужчину с различными травмами забрала бригада скорой помощи и доставила в Институт скорой медицинской помощи для оказания специализированной медицинской помощи.

Водителя трактора проверили на алкоголь, результат оказался отрицательным.

Случай зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Марианна Диденко.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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