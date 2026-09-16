Возле Кожушны Honda столкнулась с прицепом трактора: водитель в больнице
30-летний мужчина попал в больницу после столкновения Honda, которой он управлял, с прицепом трактора недалеко от села Кожушна Страшенского района.
Водителя автомобиля доставили в Институт скорой медицинской помощи, передает unimedia.info
«Полиция Страшен устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 16:00 недалеко от села Кожушна.
По предварительной информации, автомобиль Honda под управлением 30-летнего мужчины столкнулся с прицепом трактора, которым управлял 57-летний мужчина.
В результате столкновения 30-летнего мужчину с различными травмами забрала бригада скорой помощи и доставила в Институт скорой медицинской помощи для оказания специализированной медицинской помощи.
Водителя трактора проверили на алкоголь, результат оказался отрицательным.
Случай зарегистрирован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Марианна Диденко.