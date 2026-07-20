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realitatea.md logorealitatea
20 Июля 2026, 12:15
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Активист Раду Дуткович стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Активист Раду Дуткович был задержан сегодня утром сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) по делу о мошенничестве. Информацию подтвердила пресс-секретарь Национальной полиции Диана Фетко.

Активист Раду Дуткович стал подозреваемым по делу о мошенничестве.
Активист Раду Дуткович стал подозреваемым по делу о мошенничестве.

По данным источника, ему был присвоен статус подозреваемого по делу, после чего его отпустили. В настоящее время он находится под уголовным преследованием, но на свободе, пишет realitatea.md

«Подтверждаю, что сегодня утром сотрудники INI и прокуроры провели следственные действия по делу о мошенничестве. Следственные мероприятия продолжаются», — сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко, отвечая на вопрос о задержании Раду Дутковича.

Сам активист пока не прокомментировал ситуацию.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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