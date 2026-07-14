Активист PAS без диплома о высшем образовании получает от Минкульта 300 тысяч леев в год.

21-летний заместитель председателя молодежной организации PAS Богдан Згеря, не имеющий диплома о высшем образовании, с 2023 года работает в Министерстве культуры. Его годовая зарплата по контракту составляет 300 тысяч леев.

Об этом говорится в расследовании Moldova Curată. По данным издания, Згеря устроился в министерство в 18 лет, будучи студентом первого курса, а сейчас получает годовую брутто-зарплату около 300 тысяч леев. В ответ на публикацию он заявил, что продолжает обучение по экономической специальности, его зарплата повышалась постепенно в рамках закона, а сам он участвовал в реализации ряда важных проектов министерства, пишет tv8.md

Согласно расследованию, в 2023 году Богдан Згеря окончил Национальный колледж торговли при Экономической академии Молдовы (ASEM), в том же году сдал экзамен на степень бакалавра, вступил в PAS и присоединился к молодежной организации партии.

С апреля по август 2023 года Згеря работал помощником депутата Анны Калинич. На момент назначения ему было 17 лет (18 лет исполнилось в конце апреля), и он учился в 12-м классе. Отвечая на вопрос, почему она выбрала именно его, Анна Калинич заявила, что решение основывалось на его «компетенциях и навыках, необходимых для выполнения технических задач невысокой сложности». По словам депутата, он получал 6 тысяч леев в месяц, что подтвердил и сам Згеря.

В сентябре 2023 года Анна Калинич покинула парламент после назначения государственным секретарем в правительстве Дорина Речана, а вместе с этим Богдан Згеря завершил работу помощником депутата.

Спустя примерно три месяца, 20 декабря 2023 года, Министерство культуры, которое тогда возглавлял Серджиу Продан, заключило с ним договор на оказание услуг сроком на 11 дней и выплатило 7 751,94 лея.

29 февраля 2024 года министерство заключило с ним новый контракт на сумму 74 550 леев сроком до июля 2024 года на оказание услуг по продвижению Национальной программы «Культурный ваучер».

Ни по одному из этих договоров Министерство культуры не проводило процедуру государственных закупок, поскольку они были оформлены как закупки малой стоимости.

После окончания контракта по продвижению программы «Культурный ваучер» в июле 2024 года Богдан Згеря был назначен советником в кабинете министра культуры Серджиу Продана.

Позже, после поступившего обращения, Антикоррупционная прокуратура проверила обстоятельства его назначения, расследуя «предполагаемые незаконные действия бывшего министра культуры Серджиу Продана, выразившиеся в злоупотреблении властью или превышении служебных полномочий». В декабре 2025 года уголовное производство было прекращено. Прокурор Кристина Робу допросила четырех сотрудников Министерства культуры, однако самого Серджиу Продана не допрашивали.

Згеря проработал советником министра около года. Летом 2025 года, как он сам сообщил следователям, сотрудники юридического управления Министерства культуры уведомили его и министра о наличии проблемы с его назначением, поскольку он еще не завершил обучение и не получил диплом лиценциата.

После этого Згеря покинул должность советника, а 2 июля 2025 года Министерство культуры заключило с ним новый шестимесячный договор на оказание услуг стоимостью 149 851 лей. И в этом случае конкурс государственных закупок также не проводился.

В настоящее время Богдан Згеря продолжает работать в Министерстве культуры уже при министре Кристиане Жардане на основании нового договора на оказание услуг. Министерство сообщило, что действующий контракт предусматривает вознаграждение в размере 300 тысяч леев в год, действует до 31 декабря 2026 года, а выплаты рассчитаны на девять календарных месяцев. В ведомстве также подчеркнули, что Згеря не получает никаких дополнительных выплат или специальных льгот.

В ответе, направленном авторам расследования, Министерство культуры пояснило, что размер вознаграждения был определен «с учетом формы сотрудничества, объема выполняемых работ, сложности обязанностей и ожидаемых результатов по соглашению сторон», а также соответствует уровню оплаты труда членов кабинета министра и находится в пределах, установленных законодательством.

Если разделить предусмотренные контрактом 300 тысяч леев на девять месяцев, ежемесячная брутто-зарплата составляет примерно 33 330 леев. В 2026 году Згере уже было начислено 166 665 леев брутто и выплачено 133 465 леев нетто. Сейчас он является студентом Университета европейских политических и экономических наук имени Константина Стере в Кишиневе.

Реакция Богдана Згери

Комментируя расследование, Богдан Згеря заявил, что участвовал в реализации ряда проектов Министерства культуры, включая развитие Национальной программы «Культурный ваучер», программы «Доступ к культуре», работу Центра «Universul», организацию фестивалей «Мэрцишор» и «Hai Acasă de Crăciun», проекты по модернизации культурной инфраструктуры, повышение зарплат работников культуры, реформу финансирования учреждений культуры и открытие культурных пространств для независимой сцены.

«Многие задачи, которые я выполнял, уже принесли результаты и пользу десяткам тысяч людей. Все это время я работал с государственными служащими, деятелями культуры, примарами и международными партнерами. Обратная связь, которую я получал, никогда не касалась моего возраста или того, что я продолжаю обучение, а исключительно моей способности быстро понимать проблемы, находить решения, организовывать процессы и добиваться результатов.

Я продолжаю университетское обучение по экономической специальности и считаю, что профессиональное развитие должно быть непрерывным. Но уверен, что в государственной системе прежде всего имеют значение компетентность, честность, дисциплина и результаты», — написал Згеря.

Он также связал публикацию расследования с тем, что назвал «лавиной дезинформации и нападок на PAS и ее членов».

«Не нужно ждать, пока мы станем "достаточно взрослыми", чтобы строить Молдову. Нужно просто работать так, чтобы результат невозможно было игнорировать», — заявил он.