Жардан о 21-летнем Згере без диплома: В минкульте он занимался финансовыми вопросами.

Богдан Згеря, 21-летний вице-председатель молодежной организации ПДС без диплома о высшем образовании, занимался в Министерстве культуры экономическими и финансовыми вопросами.

«Богдан был нанят по договору оказания услуг и находился в прямом подчинении у меня как у министра. Именно я подписал этот договор и настоял, чтобы он остался. Он более двух лет работал в министерстве, хорошо знал процессы и прежде трудился в аппарате министра. Он выполнял важную работу и помогал мне во всем, что касается экономического и финансового направления. Я беру на себя ответственность за это решение», — заявил Жардан, передает rupor.md

Министр признал, что вознаграждение Згери следовало пересмотреть с учетом его образования и опыта. По договору на 2026 год он должен был получить 300 тыс. леев брутто за девять месяцев, около 33,3 тыс. леев в месяц.

Жардан уточнил, что 300 тыс. леев являются максимальной годовой суммой по таким договорам, а в министерстве есть и другие сотрудники, работающие на подобных условиях.

После публикации расследования Moldova Curată министерство и Згеря договорились досрочно прекратить сотрудничество. Изначально выплаты по контракту были рассчитаны до конца сентября. Жардан заявил, что понимает недовольство сотрудников сферы культуры, особенно библиотекарей и музейных работников с низкими зарплатами. Однако министр призвал направлять критику в его адрес как работодателя, а не против Згери.

«Если есть претензии и критика, направляйте их министру, работодателю. Оставьте молодых людей в покое. Мы должны поощрять их приходить на государственную службу, потому что государству нужны молодые специалисты», — заявил Жардан.