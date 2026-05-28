rupor.md
28 Мая 2026, 16:44
После истории с DJ Rumer Минкультуры будет требовать у организаторов настоящие имена артистов

Министерство культуры изменит порядок рассмотрения списков артистов после заявления Ренато Усатого о несуществующем DJ Rumer.

Организаторов мероприятий обяжут указывать не только сценические псевдонимы, но и реальные имена артистов, а также данные для их идентификации, заявил министр культуры Кристиан Жардан, передает rupor.md

По словам министра, список из 17 артистов поступил в министерство 6 мая по просьбе самого Усатого. Он просил рассмотреть его в короткие сроки, поскольку одно из мероприятий должно было пройти 22 мая, а затем планировался бал выпускников.

Жардан заявил, что ответ по списку министерство направило 14 мая. Спустя две недели последовали заявления Усатого о том, что имя DJ Rumer было выдумано для проверки ведомства.

«Мы дали ответ 14 мая. Две недели спустя видим это шоу дурного вкуса», — сказал министр.

Комментируя ситуацию с DJ Rumer, Жардан заявил, что при поиске в соцсетях можно найти нескольких артистов с таким сценическим именем. При этом он признал, что министерство изменит процедуру, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

«Каждый организатор мероприятий будет обязан предоставить не только сценическое имя, но и имя и фамилию артиста или артистов с их идентификационными данными», — заявил Жардан.

