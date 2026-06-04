Министр культуры о скандале в Бессарабской митрополии: Это вызывает сожаление.

Чиновник заявил, что ситуация находится в ведении Румынского патриархата и Бессарабской митрополии, и государство не может вмешиваться в церковные дела, поскольку, согласно Конституции, церковь отделена от государства. Эти заявления прозвучали в эфире программы «Cutia Neagră», передает tv8.md

«Я бы не хотел комментировать. Думаю, это дело Румынского патриархата, Бессарабской митрополии. К сожалению, то, что произошло, вызвало скандал, в результате которого его Святейшество ушел. Думаю, это главное. Посмотрим, что будет дальше. Но, безусловно, это сильно влияет на имидж как Румынской православной церкви, так и церкви в целом, и это очень прискорбно», — отметил Кристиан Жардан.

В то же время министр подчеркнул, что ему ничего не известно о возможном юридическом расследовании этих инцидентов: «Согласно Конституции, церковь отделена от государства. В конечном счете, это вопрос церкви, Румынского патриархата. Я понимаю, что об этом было известно давно. Мы видим, что прошло так много времени, что прямого опровержения нет. Бывший митрополит вообще никак не прокомментировал этот инцидент».

Он отметил, что ситуация не идет на пользу церковному институту, особенно в отсутствие прямых объяснений. При этом он уточнил, что власти не намерены вмешиваться во внутренние решения конфессий, но хотят честного институционального диалога с будущим руководством Бессарабской митрополии.

«Все, чего бы я хотел, это диалога, чтобы у нас был хороший, адекватный, правильный партнер по диалогу. Мы разные. Церковь отделена от государства. Мы не хотим вмешиваться в церковные вопросы, но, конечно, мы хотим вести хороший диалог, особенно, как вы сказали, учитывая, что мы переживаем период, который, вероятно, будет долгим, но очень напряженным и, я бы сказал, очень деликатным, в течение которого нам придется действовать мудро как со стороны властей, так и со стороны религий», — сказал Кристиан Жардан.

Напомним, что митрополит Бессарабский Петру подал заявление об отставке с должности архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабского. Об этом сообщила пресс-служба Румынского патриархата в конце мая.

Его решение совпало с появлением в публичном пространстве видеороликов сексуального характера.