Жардан выступил за увеличение доли румыноязычных телеканалов в кабельных сетях.

По словам Жардана, власти обсуждают инициативу об увеличении квоты румыноязычных каналов в сетке вещания. При этом он признал, что кабельные операторы недовольны такими требованиями из-за проблем с правами на трансляцию фильмов, передач, спортивных соревнований и международных шоу на территории Молдовы, сообщает rupor.md

«У нас много каналов, не обязательно российских, но вещающих на русском языке. И здесь, я думаю, нам нужно действовать быстрее. Есть инициатива о том, что мы должны увеличить квоту румыноязычных каналов в сетке вещания. Я понимаю, что есть недовольство со стороны операторов, которые говорят, что из-за отсутствия прав на трансляцию на территории Республики Молдова они вынуждены привлекать этот контент», — заявил Жардан в эфире Cutia Neagră.

Министр сказал, что румынские телеканалы не всегда заинтересованы в выходе на молдавский рынок, поскольку он остается небольшим. Из-за этого кабельные операторы, по его словам, иногда включают в сетку сомнительные каналы, чтобы выполнить действующие требования.

Жардан также прокомментировал идею ограничить российский развлекательный контент по примеру Украины. По его словам, украинская ситуация отличается, потому что там есть развитая индустрия производства сериалов, шоу и другого аудиовизуального контента, способная заменить российский продукт.

«В Украине мы говорим об индустрии. У них есть очень сильная, развитая индустрия развлечений, производство сериалов, аудиовизуального контента, крупные форматы, поэтому они могут успешно всё это покрыть. Их индустрия производства развилась как раз после 2014 года, когда начали вводиться ограничения», — сказал министр.

При этом Жардан заявил, что крупные российские государственные телеканалы, производящие пропагандистский контент, в Молдове больше не транслируются. Однако, по его словам, проблема сохраняется в других форматах, поэтому государству нужно одновременно развивать местный медиапродукт и искать решения для кабельного рынка.