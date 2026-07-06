Жардан извинился за то, что не упомянул Мунтяну на церемонии памяти жертв депортаций.

Исполняющий обязанности министра культуры Кристиан Жардан извинился за то, что премьер-министр Александру Мунтяну не был упомянут в протоколе церемонии памяти жертв сталинских депортаций.

Жардан заявил, что произошедшее было непреднамеренной ошибкой и связано с тем, что на момент утверждения программы участие премьер-министра еще не было подтверждено, передает omniapres.md

По его словам, окончательная версия сценария мероприятия была утверждена 3 июля, а подтверждение участия главы правительства поступило только 4 июля. Из-за этого изменения не были внесены в финальный протокол церемонии.

Министр сообщил, что лично обсудил ситуацию с Александру Мунтяну и принес ему извинения.

«Сожалею об этом недоразумении. Я лично принес извинения господину премьер-министру», — отметил Кристиан Жардан.

Александру Мунтяну присутствовал на церемонии 6 июля, однако его имя не было озвучено в начале мероприятия среди государственных руководителей, несмотря на то, что он находился в первом ряду вместе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу. Позднее ведущий отдельно упомянул премьер-министра после выступления главы государства.