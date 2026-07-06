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omniapres
6 Июля 2026, 20:40
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Жардан извинился за то, что не упомянул Мунтяну на церемонии памяти жертв депортаций

Исполняющий обязанности министра культуры Кристиан Жардан извинился за то, что премьер-министр Александру Мунтяну не был упомянут в протоколе церемонии памяти жертв сталинских депортаций.

Жардан извинился за то, что не упомянул Мунтяну на церемонии памяти жертв депортаций.
Жардан извинился за то, что не упомянул Мунтяну на церемонии памяти жертв депортаций.

Жардан заявил, что произошедшее было непреднамеренной ошибкой и связано с тем, что на момент утверждения программы участие премьер-министра еще не было подтверждено, передает omniapres.md

По его словам, окончательная версия сценария мероприятия была утверждена 3 июля, а подтверждение участия главы правительства поступило только 4 июля. Из-за этого изменения не были внесены в финальный протокол церемонии.

Министр сообщил, что лично обсудил ситуацию с Александру Мунтяну и принес ему извинения.

«Сожалею об этом недоразумении. Я лично принес извинения господину премьер-министру», — отметил Кристиан Жардан.

Жардан извинился за то, что не упомянул Мунтяну на церемонии памяти жертв депортаций

Александру Мунтяну присутствовал на церемонии 6 июля, однако его имя не было озвучено в начале мероприятия среди государственных руководителей, несмотря на то, что он находился в первом ряду вместе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу. Позднее ведущий отдельно упомянул премьер-министра после выступления главы государства.

Источник
omniapres
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