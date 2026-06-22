Мунтяну о евроинтеграции: В отношениях с ЕС нам ничего не дают из вежливости.

Премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну заявил, что прогресс страны на пути к Европейскому союзу является результатом внутренних реформ, а не внешних жестов доброй воли.

Соответствующее заявление он сделал в Брюсселе по итогам саммита ЕС – Республика Молдова, в ходе которого европейские лидеры подтвердили поддержку европейского курса страны, передает realitatea.md

Глава правительства отметил, что открытие переговоров по первому кластеру в рамках процесса вступления в ЕС является важным, но сложным этапом.

«В отношениях с Европейским союзом нам ничего не дают из вежливости. Каждый успех — это результат работы, которую мы делаем здесь, дома. Речь идёт о реформах и более сильных институтах», — подчеркнул Мунтяну.

Премьер добавил, что европейская интеграция предполагает конкретные преимущества для граждан, включая модернизацию инфраструктуры, приток инвестиций, создание рабочих мест и повышение качества государственных услуг.

«Европейская интеграция означает более хорошие дороги, модернизированные школы и больницы, инвестиции, рабочие места и больше возможностей для людей. У нас ещё много работы, но сегодня мы знаем, что когда Республика Молдова показывает результаты, они признаются», — заявил глава правительства.

Заявление прозвучало на фоне второго саммита ЕС – Республика Молдова, состоявшегося 22 июня в Брюсселе. Европейские официальные лица отметили прогресс Кишинёва на пути евроинтеграции, а президент Майя Санду подтвердила приверженность продолжению реформ и курса на вступление в ЕС.

Власти подчеркивают, что европейская интеграция остаётся стратегическим приоритетом страны, однако её продвижение напрямую зависит от результатов реформ и внутренней трансформации.