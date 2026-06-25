Мунтяну: Молдова внесёт свой вклад в восстановление Украины.

Республика Молдова останется активным партнёром Украины, в том числе посредством развития региональной взаимосвязанности, улучшения транспортных маршрутов и укрепления энергетической безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Александру Мунтяну, который принял участие во встрече высокого уровня «Обеспечение мира в Украине: гарантии, восстановление и перспективы», состоявшемся в Гданьске, Польша, в рамках Конференции по восстановлению Украины — URC2026, сообщает ipn.md

При этом премьер-министр заявил, что восстановление Украины следует рассматривать не только как экономическое и инфраструктурное усилие, но и как стратегический проект безопасности для всей Европы. «Устойчивое восстановление Украины требует безопасности, взаимосвязи и солидарности в долгосрочной перспективе. Республика Молдова продолжит вносить свой вклад в укрепление стабильности и устойчивости всего региона. Поддержка Украины означает поддержку европейской безопасности и региональной стабильности, включая Республику Молдова», — заявил Александру Мунтяну.

В мероприятии приняли участие европейские официальные лица, которые обсудили гарантии безопасности для Украины, процесс восстановления и роль расширения Европейского союза в укреплении региональной стабильности. В повестку дня также вошли механизмы финансирования восстановления Украины, координация международной поддержки и укрепление стандартов управления и прозрачности в процессе восстановления. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении первого транша в размере 3,2 миллиарда евро из кредита в 90 миллиардов евро, предоставленного Украине.

В рамках мероприятия премьер-министр Молдовы провёл встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Официальные лица обсудили европейский путь Республики Молдова после открытия первого кластера переговоров по фундаментальным ценностям, что является важным этапом в процессе вступления в Европейский союз. Александру Мунтяну поблагодарил Польшу за постоянную поддержку и подчеркнул цель сохранения темпов реформ и быстрого продвижения в переговорах о вступлении, основываясь на достигнутых результатах и преимуществах.

Обсуждения также были направлены на углубление сотрудничества в области безопасности и обороны, расширение экономических связей и привлечение польских инвестиций в Республику Молдова. Оба лидера согласились с тем, что более сильная и устойчивая Молдова напрямую способствует стабильности и безопасности всего европейского региона.