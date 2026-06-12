Мунтяну ответил критикам: Инвестиции не падают с вертолета.

Некоторые скептики поставили под сомнение значимость подписанных соглашений, назвав их «простыми намерениями». Мунтяну подчеркнул, что процесс привлечения иностранного капитала — это сложная и кропотливая работа, не имеющая ничего общего с «финансовыми чудесами», которых ждут некоторые критики, пишет logos-pres.md

«Я не знаю, как себе представляют процесс те, кто критикует — и я уверен, что в своей жизни они не инвестировали ни лея, — что деньги должны падать с вертолета или что кто-то придет с мешком наличности. Так дела не делаются. Разумеется, подписываются соглашения о намерениях, в рамках которых обе стороны берут на себя обязательства. У нас были инвесторы категории AAA — транснациональные и двусторонние компании», — заявил Александру Мунтяну.

Он отметил, что достигнутые результаты — не плод случайности, а закономерный итог командной работы и структурных реформ, направленных на создание предсказуемой деловой среды.

Мунтяну также обратил внимание на то, что, вопреки привычной критике, многие эксперты, понимающие реалии инвестиционного рынка — особенно в текущих условиях региональной нестабильности — восприняли результаты конференции со сдержанным оптимизмом и даже одобрением.

По словам Мунтяну, инвестиции в размере миллиарда евро, треть из которых приходится на частный сектор, являются мощным вотумом доверия к молдавской экономике.

«Для граждан эти инвестиции, безусловно, означают качественные дороги, современную инфраструктуру, новые предприятия, рабочие места, особенно для нашей молодежи, достойные зарплаты и интересные карьерные перспективы. Это означает развитие и экономический рост. Такие результаты не приходят за одну ночь, для этого потребовалась огромная работа», — подытожил Александру Мунтяну.

Напомним, что в ходе конференции «Молдова – ЕС», состоявшейся 4 июня в Кишиневе, был представлен инвестиционный пакет на общую сумму более 1 млрд евро, направленный на ускорение стратегического развития страны и укрепление её европейского курса.