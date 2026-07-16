Мерц озвучил для Молдовы и Украины плохие сценарии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил для Украины и Молдовы два главных негативных сценария: угрозу прямой военной агрессии из-за поражения Украины, а также существенное замедление или изменение формата их евроинтеграции.

Дискуссии о путях постепенной интеграции в ЕС Украины, Молдовы и стран Западных Балкан продолжаются в Еврокомиссии до сих пор – даже после открытия шестого переговорного кластера, пишет logos-pres.md

Мерц озвучил два варианта — плохой и очень плохой: «безголосое» членство в ЕС или вообще без членства.

«Моя цель — уже сейчас открыть для Молдовы, Украины, а также государств Западных Балкан конкретную перспективу вступления в Европейский союз. Уже 13 лет мы не принимали новых членов в ЕС, хотя целому ряду европейских стран обещали членство.

Сейчас есть два варианта. Либо мы откажемся от этих обещаний — и это невозможно. На мой взгляд, это было бы худшим решением для всех. Либо признаем, что процесс требует времени. Он сложный, но мы должны продолжать двигаться шаг за шагом и сделать следующий этап — предоставить такую форму ассоциированного членства.

Это можно назвать и по-другому, но речь идёт о членстве в Европейском союзе без права голоса в его институтах, однако с настолько тесной интеграцией с ЕС, что полноценное членство затем станет следующим логичным шагом», - заявил он.

Канцлер Германии озвучил эти тезисы во время своей традиционной летней пресс-конференции в Берлине, состоявшейся перед уходом Бундестага на парламентские каникулы.