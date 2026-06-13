Запущена кампания по продвижению реформы местной власти.

Первый видеоролик кампании был опубликован на официальных правительственных каналах. Он подчёркивает преимущества, которые реформа может принести сообществам по всей стране. В связи с чем президент Майя Санду обратилась к гражданам с призывом подкрепить начавшуюся реформу, передает logos-pres.md

«Когда администрации объединяют усилия, растёт качество услуг, быстрее модернизируется инфраструктура, в селах внедряют проекты и растет уровень жизни. Сёла остаются за людьми. Традиции остаются теми же. Меняется только способность примэрий делать больше полезного для сообщества», — отметила она.

Президент призвала граждан присоединиться к кампании, чтобы узнать больше о предлагаемых изменениях и их влиянии на населённые пункты, в которых они живут. По заявлениям властей, реформа местного публичного управления направлена на укрепление административного потенциала примэрий и создание более сильных сообществ, способных предоставлять качественные публичные услуги и привлекать больше инвестиций и проектов развития.

Идея в том, что местное развитие может быть ускорено через более эффективное использование доступных ресурсов. По данным, представленным генсеком правительства Алексеем Бузу, на данный момент свыше 790 примэрий приняли решение о добровольном объединении.