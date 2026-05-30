Санду: Реформа публичной администрации оказывает давление на примаров.

Об этом заявила президент Майя Санду, выступая в пятницу на мероприятии «Сильные примэрии. Развитые населенные пункты» в центре Кишинева, передает infotag.md

По ее словам, более 500 примэрий приняли решение о добровольном слиянии.

«Трудно переосмыслить компетенции, перестроить административную структуру, найти согласие с соседями, с примарами соседних пунктов и объяснить местным жителям, почему необходима реформа, особенно в условиях растущей дезинформации. К сожалению, спустя три десятилетия, в Республике Молдова слишком много сел без водопровода, с непроходимыми дорогами, с учреждениями с протекающими крышами. И проблема не в отсутствии желания, а в нехватке ресурсов, специалистов, административной фрагментации», - считает глава государства.

Она обратила внимание на опыт соседних европейских стран, который показывает, что более крупные административные структуры — это шанс на модернизацию.

«Крупная примэрия обладает большими финансовыми возможностями и может реализовывать масштабные проекты. Небольшая примэрия вынуждена тратить много денег на содержание и не имеет достаточных ресурсов для развития. Нам нужны более крупные административные структуры с необходимыми кадрами, и мы должны воспользоваться возможностью, открывающейся в процессе вступления в ЕС», - сказала Санду.

Она считает, что для достижения этих целей центральные власти совместно с местными администрациями должны обеспечить две вещи: цифровизацию, чтобы было как можно меньше бюрократии, и справедливое распределение средств, чтобы никто не остался в стороне от развития.

«Обеспокоенность граждан понятна, особенно учитывая, что звучат и голоса, призванные запугать и предотвратить осуществление реформы. Никто не говорит, что реформа будет легкой, поэтому крайне важно работать вместе, обсуждать различные точки зрения, взвешивать и определять лучшие решения. Нам необходимо сотрудничество и диалог. Мой призыв ко всем - принять участие в этих необходимых для Республики Молдова переменах - работать вместе, а не друг против друга, потому что все мы хотим, чтобы были развитые села и города», - сказала президент.